Handelsoverschot eurozone met 30 miljard euro fors gestegen in 2019 YV

14 februari 2020

12u06

Bron: Belga 0 Economie Het handelsoverschot van de eurozone is vorig jaar flink groter geworden. De negentien landen die de euro gebruiken voerden gezamenlijk voor 225,7 miljard euro meer uit dan dat ze invoerden, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Dat het handelsoverschot groter werd, komt omdat de uitvoer sneller steeg dan de invoer. Daarmee lag het overschot een zesde hoger dan in 2018, toen het 194,6 miljard euro bedroeg. De eurozone voerde voor ruim 2.345 miljard euro uit (+2,7 procent), terwijl de invoer maar met 1,5 procent toenam tot bijna 2.120 miljard euro.

Trump is kritisch

Ook het handelsoverschot van de Europese Unie, dat uit 27 landen bestaat sinds de brexit, nam vorig jaar toe, tot 200,3 miljard euro. Dat was een derde meer dan in 2018. Het grootste overschot was er met de Verenigde Staten (152,6 miljard euro). De Amerikaanse president Donald Trump durft zich al eens kritisch uitlaten over grote handelsoverschotten in landen of regio’s. Hij vindt die “oneerlijk” en zegt dat ze jobs vernietigen in de VS.

Het grootste handelstekort van de EU is er met China. Er kwamen vorig jaar voor 163 miljard euro meer goederen vanuit China de EU binnen, dan er van hier naar China werden uitgevoerd.