Handelsoorlog VS-China blijft duren: Vietnam verrassende winnaar

09 augustus 2019

16u05

Bron: BBC News, Bloomberg 0 Economie De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China blijft escaleren. Toch weten Chinese en buitenlandse bedrijven de importheffingen van de Amerikaanse president Trump te omzeilen door de productie naar buurland Vietnam te verhuizen. Gevolg? Het ‘Made in Vietnam’ label verovert de Amerikaanse markt. En misschien binnenkort ook de onze?

Bedrijven die in China gevestigd zijn staan meer en meer onder druk door de importheffingen van Trump. Producenten worden zo aangespoord hun productie van bijvoorbeeld sneakers en game consoles naar buurlanden te verhuizen die niet onderhevig zijn aan de importheffingen. Van die buurlanden blijkt Vietnam het meest gunstige alternatief te zijn met zijn goedkopere werkkrachten en aantrekkelijker ondernemingsklimaat.

Nu de producten niet meer in China worden geproduceerd, maar in Vietnam, verandert ‘Made in China’ in ‘Made in Vietnam’. Vanuit Vietnam vertrekken de producten naar onze contreien. “Een kans die we niet zomaar laten liggen”, vertelde de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc aan het financieel persbureau Bloomberg. De investeringen zorgen dan ook voor een snelle economische groei. Dat maakt van Vietnam de grote winnaar van de handelsoorlog tot nu toe.

Trump’s volgende doelwit?

Het risico bestaat dat de Verenigde Staten reageren op het ontwijken van de importheffingen en ook actie ondernemen tegen Vietnam. Sommige multinationals spelen daar al op in door zich zowel in China als in andere Aziatische landen te vestigen.

De bedrijven die hun productie naar Vietnam verhuisden, zitten voorlopig dus nog goed. Pas bij een verdere escalatie van de handelsoorlog bestaat de kans dat de Verenigde Staten ook sancties tegen Vietnam instellen. De Vietnamese premier wilt alvast “de goede relatie met zowel de Verenigde Staten als China” behouden, vertelt hij aan Bloomberg.