Handelsoorlog in de maak? Trump straft China voor veertig miljard euro

22 maart 2018

17u57

Donald Trump neemt ter waarde van zowat vijftig miljard dollar (40,6 miljard euro) strafmaatregelen tegen China. Dat gebeurt via heffingen op de invoer van Chinese producten. De Amerikaanse president wil daarmee de "oneerlijke handelspraktijken" van het land aanpakken.

Op welke producten de tarieven worden geheven, is nog niet bekend. Het Amerikaanse handelsagentschap heeft twee weken de tijd gekregen om een lijst op te stellen.

Het zou vooral om technologie- en telecomproducten gaan. Volgens de VS hebben Chinese bedrijven in die sectoren op oneerlijke wijze belangrijke patenten in handen gekregen. Het Witte Huis spreekt van "diefstal van intellectueel eigendom".

Verder wil de Amerikaanse overheid aankopen van Chinese bedrijven in de VS beperken. Er komt ook een klacht tegen de Chinese handelspraktijken bij de Wereldhandelsorganisatie.