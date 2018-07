Handelsoorlog geeft Duits beleggersvertrouwen stevige tik jv

10 juli 2018

13u23

Bron: AFP/BELGA 0 Economie Het vertrouwen van de beleggers in Duitsland is deze maand gezakt tot het laagste niveau sinds augustus 2012, zo blijkt uit de maandelijkse ZEW-index. Die staat nu op -24,7 punten. Vooral de toenemende spanningen tussen de handelsgrootmachten VS, Europa en China drukken de moraal.

De investeerdersbarometer gaat al enkele maanden in dalende lijn: in mei stond hij op -8,2 punten en in juni op -16,1. Maar de daling in juli was wel een pak groter dan analisten hadden verwacht. Die gingen gemiddeld uit van een score van -19,4 punten.

"De periode waarin de peiling werd afgenomen, was getekend door een grote politieke onzekerheid. Vooral de mogelijke escalatie van het handelsconflict met de Verenigde Staten zorgt voor ongerustheid", zegt de voorzitter van ZEW.

"Positieve elementen zoals de industriële productie, het orderboekje en de arbeidsmarkt worden volledig overschaduwd door de spanningen tussen de handelsgrootmachten."

Voor Carsten Brzeski, economist bij ING, toont de barometer dat beleggers niet meteen rekening houden met een herstel van de Duitse economie.