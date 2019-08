Handelsoorlog blijft duren: handelsvolume tussen VS en China ook in juli gedaald AW

08 augustus 2019

08u16

Bron: Belga 0 Economie De handel tussen de Verenigde Staten en China is in juli verder gedaald. Het totale handelsvolume tussen beide grootmachten lag meer dan 5 miljard dollar lager dan een jaar geleden, zo bleek vandaag uit cijfers van de Chinese douane.

De handel tussen China en de VS krijgt al langer klappen door de handelsoorlog die beide landen uitvechten. In juli lag de uitvoer van Chinese producten naar de VS 6,5 procent lager dan in juli vorig jaar. De invoer van Amerikaanse goederen in China ging er zelfs met 19 procent op achteruit.



Ondanks de handelsoorlog deed de totale buitenlandse handel van China het in juli wel beter dan verwacht. De uitvoer, die in juni was gedaald, steeg nu met 3,3 procent. Analisten hadden een kleine afname verwacht. De invoer daalde wel met 5,6 procent, maar dat was minder dan verwacht.



De Amerikaanse president Trump dreigde vorige week met een nieuwe ronde van invoerheffingen op Chinese producten. Daarop kondigde Peking aan de invoer van Amerikaanse landbouwproducten te willen stopzetten. Ze liet ook toe dat de yuan zakte naar het laagste niveau in tien jaar, wat vanuit de VS de beschuldiging van "valutamanipulatie" opleverde.

Lees ook: Trump raakt Chinese economie midscheeps