Handelsdeal die NAFTA vervangt ondertekend in Mexico kv

10 december 2019

21u46

Bron: Belga 0 Economie Vertegenwoordigers van de Mexicaanse, Canadese en Amerikaanse regeringen hebben dinsdag in het Mexicaans presidentieel paleis een herzien handelsakkoord tussen de drie landen ondertekend. Het USMCA (Verenigde Staten-Mexico-Canada Akkoord), dat het vroegere NAFTA vervangt, werd ruim een jaar geleden door de leiders van de drie landen ondertekend, maar raakte tot dusver niet door het Congres.

Vandaag maakte Nancy Pelosi, voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, bekend dat haar Democratische Partij een overeenkomst heeft bereikt met het Witte Huis rond de handelsovereenkomst. Volgens Pelosi is de herziene versie van het USMCA "veel beter" dan wat door de regering-Trump werd voorgesteld.

De verbeteringen die de Democraten wisten aan te brengen zouden sterkere milieu- en arbeidsvoorwaarden omvatten voor de Amerikaanse werknemers en hogere minimumlonen in Mexico.



Het nieuwe akkoord zal pas volgend jaar geratificeerd worden in Washington, aldus Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat. Enkel het Mexicaanse parlement heeft het akkoord al geratificeerd.

Een goedkeuring van de handelsdeal is een grote politieke overwinning voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, die willen tonen dat ze belangrijke wetgeving kunnen doorduwen ten tijde van de afzettingsprocedure van de president. Maar het zou ook een overwinning betekenen voor Trump voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Een herziening van NAFTA was een van zijn belangrijkste campagnebeloftes in 2016.