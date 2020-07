Handel in Belgische aandelen boomt IB

09 juli 2020

05u00

Bron: Belga Economie In de eerste jaarhelft waren er de helft meer transacties in Belgische aandelen. Dat schrijft De Tijd, op basis van statistieken van beurzenuitbater Euronext.

Tijdens de mondiale lockdown bleven de aandelenmarkten volop draaien. Er was een ware boom in de beurshandel.

Zo voerden beleggers over het eerste halfjaar 13,5 miljoen transacties in Belgische aandelen uit, tegenover 9 miljoen een jaar eerder.

Beleggers blijken tijdens de lockdown de beurs (her)ontdekt te hebben. Zowel kleine als grote beleggers handelden fors.

Meest verhandelde Belgische aandeel is overigens AB InBev.