Handel in aandeel Ontex hervat en aandeel klimt 40 procent hoger jv

09 juli 2018

13u42

Bron: belga 0 Economie De handel in het aandeel van luierproducent Ontex is vanmiddag om 13 uur hervat op de Brusselse beurs. Bij de hervatting klom het aandeel 40 procent hoger tot 27,14 euro, het hoogste niveau sinds 23 januari, aldus het financieel agentschap Bloomberg. Voor de handel in het aandeel was opgeschort, stond de koers nog op 19,41 euro per aandeel.

De handel in het aandeel was vrijdag opgeschort in afwachting van een persbericht. Het Europese investeringsfonds Pai Partners had immers een ongevraagd overnamebod gedaan op Ontex, dat werd afgewezen. Maandag publiceerde het investeringsfonds een persbericht, waarin staat dat Pai het bod op Ontex heeft verhoogd.

Het fonds koppelde enkele voorwaarden aan dat bod, zoals toegang tot een 'data room' en een financieel-economisch onderzoek. De raad van bestuur van de luierproducent stemde daarmee in, aldus Pai.

Beurstoezichthouder FSMA had maandagmiddag aangekondigd dat de handel in het aandeel om 13.00 uur zou hervatten, omdat een persbericht rond het overnamebod was gepubliceerd.