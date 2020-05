Hamsteraars stuwen winst Ahold Delhaize bijna 50 procent hoger TMA

07 mei 2020

08u51

Bron: Belga 0 Economie Retailer Ahold Delhaize heeft er een uitstekend eerste kwartaal op zitten. Te midden van de coronacrisis steeg de nettowinst van de moedergroep van Delhaize met 48,2 procent tot 645 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van een ongeziene vraag. Ook webwinkel bol.com boerde heel goed.

De omzet van de Nederlands-Belgische supermarktgroep steeg met 14,7 procent tot 18,2 miljard dollar (16,87 miljard euro) De maand maart zat daar voor een groot deel tussen. De vergelijkbare verkoopcijfers kenden een positieve impact van bijna 27 procent groei in maart. Net geen 1 miljard euro omzet is te danken aan de online verkoop.

Zowel in Nederland als België nam het marktaandeel toe, klinkt het ook. Naast Delhaize is Ahold Delhaize ook met de Albert Heijn-supermarkten aanwezig in de Lage Landen. De vergelijkbare omzetgroei op de belangrijke Amerikaanse markt was nog groter dan in Europa (+13,8 procent en + 9,8 procent, zonder brandstoffen).



Bij webwinkel bol.com nam de verkoop (consumenten) net geen 40 procent toe. Ook nam het aantal derde verkopers die gebruik maken van het handelsplatform met 66 procent toe. Dat alles stuurde de nettowinst 48,2 procent hoger tot 645 miljoen euro. Het bedrijf behoudt de prognoses voor 2020.