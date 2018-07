Haasjeover bij superrijken: Zuckerberg derde rijkste man ter wereld Arne Adriaenssens

07 juli 2018

12u30

Bron: Bloomberg Billionaire Index 0 Economie De top drie van rijkste mensen ter wereld is gewijzigd. Dat blijkt uit de De top drie van rijkste mensen ter wereld is gewijzigd. Dat blijkt uit de Bloomberg Billionaire Index die vandaag gepubliceerd werd. Facebookbaas Mark Zuckerberg verhuist van plaats vier naar drie en stoot zo Warren Buffet van de troon.

Rijk, rijker rijkst: dat is het scala aan mensen die op Bloomberg Billionaire Index pronken. Het jaarlijkse rapport van het grove geld lijst de 500 grootste privéfortuinen op aarde op. Iedereen op de lijst heeft een bedrag met minstens negen nullen achter zijn naam staan.

Net als vorig jaar pronken Amazon-baas Jeff Bezos en Microsoft-oprichter Bill Gates op de eerste en tweede plaats. Ze bezitten respectievelijk zo’n 142 miljard en 94,2 miljard dollar.

1,88 miljard erbij

Nieuw in de top drie is Facebook-baas Mark Zuckerberg. De 34 jaar oude ondernemer stoot daarmee beursmagnaat Warren Buffet van het podium. Zuckerbergs fortuin wordt geschat op een aardige 81,6 miljard dollar. Dat is 400 miljoen euro meer dan de 87-jarige Buffet.

Hoewel zijn bedrijf door woelig water ging in het afgelopen jaar, wist Zuckerberg toch een aardig zakcentje bij te verdienen. Hij voegde 1,88 miljard euro toe aan zijn reeds astronomische kapitaal.

De eerste en enige belg

Wie een Belg wil vinden in de lijst moet wat langer zoeken. Onze eerste (en enige) landgenoot in het prestigieuze clubje is investeerder Albert Frere. Zijn bankrekening staat met 6,32 miljard dollar op plaats 258 in de wereldranking.