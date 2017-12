H&M wil winkelnetwerk inkrimpen na slechte kwartaalcijfers jv

13u49

De Zweedse modeketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het vierde kwartaal slechter gepresteerd dan verwacht: de omzet daalde met 4 procent. De onlinewinkel bleef overeind, maar de fysieke winkels hadden het moeilijk. Het bedrijf gaat zijn H&M-winkelnetwerk daarom inkrimpen: er zullen minder nieuwe winkels opengaan en meer vestigingen gesloten worden.

De mededeling over het tegenvallende vierde kwartaal, de grootste daling op kwartaalbasis in minstens een decennium, kwam als een verrassing. Het aandeel van H&M krijgt klappen op de beurs van Stockholm: kort na de middag stond het bijna 14 procent in het rood. Het volledige rapport, waarin de Zweedse keten traditioneel ook details per land geeft, volgt op 31 januari. Op 14 februari zal de groep meer zeggen over de transformatieplannen.

H&M kondigde ook aan dat het zijn samenwerkingsakkoord met de Chinese internetreus Alibaba uitbreidt. H&M verkocht al het merk Monki via het digitale platform Tmall van Alibaba in China, en nu wordt de samenwerking uitgebreid met de merken H&M en H&M Home. Er zijn ook vergevorderde gesprekken over de rest van het H&M-gamma. De Zweden hebben daarnaast in China ook 500 fysieke winkels.