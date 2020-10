H&M sluit wereldwijd 250 winkels vanwege coronacrisis HR

01 oktober 2020

Bron: ANP 6 Economie Hennes & Mauritz (H&M) gaat volgend jaar permanent 250 winkels sluiten. De Zweedse modeketen worstelt door de coronacrisis met een recordopbouw aan voorraad. In totaal heeft H&M wereldwijd meer dan 5000 winkels.

H&M maakte de geplande sluiting bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Het is nog niet duidelijk om welke filialen het gaat. De onderneming kampt met een dalende verkoop en winst omdat wereldwijd winkels tijdelijk gesloten bleven vanwege coronamaatregelen.

De verkoop herstelt inmiddels wel weer. “Hoewel de uitdagingen nog lang niet voorbij zijn, denken we dat het ergste achter ons ligt en dat we goed gepositioneerd zijn om sterk uit de crisis te komen”, zegt topvrouw Helena Helmersson. H&M zegt meer in te gaan spelen op het groeiend aantal klanten dat online kleding koopt, door meer digitale investeringen te gaan doen.

