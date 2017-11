Grote telecomfusie in VS ketst af jv

10u00

Bron: Belga 0 AFP Economie De fusiegesprekken tussen de Amerikaanse telecommaatschappij Sprint en sectorgenoot T-Mobile US zijn definitief stopgezet. Onlangs kwamen al geruchten naar buiten dat de partijen hun gesprekken zouden beëindigen. Dat nieuws zette de beurskoersen van Sprint en T-Mobile sterk onder druk. De Japanse eigenaar van Sprint, het technologie- en telecomconcern Softbank, zou het niet eens zijn met hoe het fusiebedrijf eruit moest gaan zien.

T-Mobile USA is een dochteronderneming van Deutsche Telekom. De Duitsers zouden een meerderheid van de aandelen in het nieuwe fusiebedrijf krijgen. Softbank zou bij nader inzien toch niet tevreden zijn met een minderheidsbelang.

Na een laatste topoverleg in Tokio, waar de bazen van Sprint, T-Mobile en T-Mobile US aanwezig waren, is nu echt de knoop doorgehakt: de deal gaat niet door.

Sprint en T-Mobile zijn de derde en vierde aanbieder van mobiele telefonie in de VS. Met een samensmelting zou de aanval op marktleiders Verizon en AT&T kunnen worden geopend. De gecombineerde omzet van de bedrijven bedraagt 70 miljard dollar en samen hebben ze 130 miljoen gebruikers.