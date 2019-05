Grote onduidelijkheid over statuut van Deliveroo-koeriers ttr

24 mei 2019

08u35

Bron: belga 0 Economie Maaltijdleverancier Deliveroo laat zijn koeriers werken onder een statuut waar ze geen aanspraak op kunnen maken, schrijft Le Soir vandaag op basis van een brief van de FOD Financiën. Volgens de fiscus is het belastingstelsel van de deeleconomie niet van toepassing op de koeriers.

Begin 2018 verkreeg Deliveroo de nodige goedkeuringen zodat zijn werknemers konden profiteren van een interessant fiscaal statuut. Maar volgens de FOD Financiën respecteert het bedrijf echter een noodzakelijke voorwaarde niet: het bestaan van een overeenkomst tussen twee particulieren over de handel in diensten, in het geval van Deliveroo tussen de koerier en de klant.

Volgens Le Soir wil dit zeggen dat de Deliveroo-koeriers niet langer kunnen werken onder het statuut van de deeleconomie, vrijgesteld van belastingen. Ze moeten beschouwd worden als werknemers of als zelfstandigen, bevestigt de FOD Financiën in zijn brief.

De deadline van de belastingaangifte voor 2018 nadert, en Deliveroo is nog altijd niet ingegaan op de eisen van de fiscus.