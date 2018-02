Grote Letse bank bevroren na beschuldigingen van witwaspraktijken TK

19 februari 2018

11u13

Bron: Belga 0 Economie De Europese Centrale Bank (ECB) heeft alle betalingen van één van de grootste banken van Letland bevroren. Deze stap tegen ABLV werd genomen na een aanklacht van de Amerikaanse overheid. Die beschuldigt de bank van witwaspraktijken en transacties die gelinkt zijn aan Noord-Korea.

De ECB kwam in actie nadat de kaspositie van de bank in korte tijd aanzienlijk verslechterde. De Europese toezichthouder gaf autoriteiten in Letland daarop de opdracht om alle betalingen van ABLV te blokkeren.

De Amerikaanse overheid kwam vorige week met zijn bevindingen over witwassen naar buiten. ABLV ontkent de beschuldigingen en zegde zijn medewerking toe aan autoriteiten die de kwestie onderzoeken.

De zaak staat ogenschijnlijk los een incident afgelopen weekend. Toen werd de baas van de centrale bank van Letland opgepakt in verband met een onderzoek naar mogelijke corruptie.