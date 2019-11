Grote groei vactures voorbij mvdb

25 november 2019

12u24

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB heeft in oktober 1,6 procent minder vactures binnengekregen in vergelijking met een jaar geleden. De grote groei van vacatures is er niet meer, erkent de VDAB.

De VDAB kreeg in oktober 27.489 vacatures binnen. De voorbije twaalf maanden ging het om 293.037 vacatures. Dat is wel nog 2,9 procent meer dan de twaalf maanden daarvoor. Vooral het aantal vacatures voor laag- en middengeschoolden daalt. Voor hooggeschoolden komen wel nog meer vacatures binnen.



Sectoren die meer vacatures uitschreven in oktober, waren onder meer de openbare besturen en de sector transport, logistiek en post of de gezondheidszorg. Sectoren met minder vacatures waren onder meer de sector energie, water en afvalverwerking, of de andere kleine sector ontspanning, cultuur en sport.



De grote groei in vacatures is voorbij, erkent de VDAB. "De opgaande evolutie van de vraag naar arbeid, die al dateert van in 2015, is aan een hoogtepunt gekomen. De grote groei is er niet meer".