Grote Coronastudie: "Druk om naar werkplek af te zakken neemt weer toe" SVM

13 augustus 2020

16u37

Bron: Belga 4 Economie Sinds mei trekken stelselmatig meer mensen weer naar de werkplek. Dat valt deels te verklaren door de druk van leidinggevenden die gestaag toeneemt. De gegevens komen voort uit de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Die werd eergisteren door 30.000 mensen ingevuld.

De bevraging wijst uit dat werkplekken beter beschermd zijn dan vroeger en dat de bevraagden meestal ook zelf graag terug ter plaatse gaan werken. "We mogen echter niet vergeten dat de werkplek een belangrijke schakel is in het overdragen van infecties", stellen de onderzoekers. "Dat blijkt ook uit de cijfers: ruwweg 40 procent van de deelnemers die tijdens de zomer positief getest hebben denkt op het werk besmet te zijn geraakt.”

Een positieve evolutie lijkt wel te zijn dat opnieuw meer mensen (80 procent nu) ervoor kiezen geen hand of zoen meer te geven aan niet-huisgenoten. Het aantal contacten dat volwassenen hebben, vertoont een dalende trend doorheen de tijd. Bij kinderen en jongeren was er wel een stijging tegenover twee weken geleden, maar dat kan te verklaren zijn doordat de jongsten niet gebonden zijn aan de bubbelregel van vijf.

De bevraagden die positief testten op het coronavirus en vervolgens gecontacteerd werden door een contacttracer moesten daar al minder lang op wachten. Van de bevraagden blijkt 70 procent wel voorstander te zijn van een app om de contactopsporing nog efficiënter te laten verlopen.

