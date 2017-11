Grootste overname in techwereld op komst Ep

14u28

Bron: Belga 0 REUTERS Economie De Amerikaanse chipfabrikant Broadcom wil zijn branchegenoot Qualcomm overnemen voor een totaalbedrag van 130 miljard dollar, omgerekend 112 miljard euro. Voorwaarde is wel dat Qualcomm eerst de overname van de Nederlandse chipmaker NXP afrondt, of die deal afblaast.

Geruchten over een mogelijk bod van Broadcom op de Amerikaanse sectorgenoot zongen vrijdag al rond op Wall Street. Het kan de grootste fusie ooit worden in de mondiale halfgeleiderindustrie.

Broadcom heeft 70 dollar per aandeel veil voor Qualcomm, wat neerkomt op een slordige 105 miljard dollar. Er is ook 25 miljard dollar aan schuld meegenomen in het bod. Dat bedrag wil Qualcomm lenen voor de overname van NXP.

Qualcomm en Broadcom zijn allebei actief op het gebied van communicatiechips voor onder meer gsm's. Ze bezetten plaatsen 4 en 5 in de top 20 van chipleveranciers, na Intel, Samsung en TSMC. NXP volgt op plaats 10.

Of de overname doorgaat, is nog maar zeer de vraag. Qualcomm ziet naar verluidt weinig in een overname door Broadcom, maar het bedrijf zit wel in zwaar weer, door een slepende conflict met smartphonefabrikant Apple en diens toeleveranciers over het gebruik van gepatenteerde technologie.

Daarnaast is de voorgenomen overname van NXP tegen een aantal stevige hordes opgelopen. De Europese Commissie is bezig met een diepgravend onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de deal voor de concurrentie in de chipsector.

AFP