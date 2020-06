Grootste krimp voor Belgische economie sinds WOII, herstel kan tot 2,5 jaar duren AW

26 juni 2020

13u36

Bron: Belga 0 Economie De coronacrisis heeft een krater geslagen in de Belgische welvaart. Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stevent het Belgische bbp dit jaar af op een krimp met 8,3 procent. Het kan 2,5 jaar duren voor de economische activiteit opnieuw op het niveau van 2019 staat, zo leidt men af uit de halfjaarlijkse rondvraag bij de verschillende sectoren.

Het VBO bevraagt twee keer per jaar zijn verschillende sectorfederaties. De jongste bevraging gebeurde midden mei, net na het opheffen van de lockdown dus. De meeste sectoren lieten dan nog een lagere activiteit zien (-22 procent) en verwachten ook binnen zes maanden geen volledig herstel (-9 procent).



Globaal verwacht de werkgeversorganisatie een economische krimp in 2020 tussen de 7,5 en 9 procent, of de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. VBO-topman Pieter Timmermans had het over "gitzwarte cijfers”. En de crisis moet volgens hem nog beginnen. In 2021 is een krachtig herstel mogelijk (+6 à 7 procent), maar dan is er ook wel een regering nodig die werk maakt van een ambitieus herstelplan, waarschuwde de VBO-topman.

Pessimistisch scenario

In het meest pessimistische scenario maakt Timmermans de vergelijking met de periode eind jaren 1970-begin jaren 1980. Toen was er de oliecrisis, zat België zonder stabiele regering en voerde het parlement zijn controlefunctie niet uit. "We willen zeker niet terug naar die periode.”



Het VBO geeft nog mee dat het bijzonder moeilijk is om conjunctuurvoorspellingen te doen. Veel zal immers afhangen van de verdere ontwikkeling van de coronapandemie. Niet alleen in België, maar wereldwijd, omdat veel bedrijven sterk afhankelijk zijn van export.

Tweede lockdown vermijden

Eerst en vooral moet volgens Timmermans een tweede lockdown vermeden worden. "Er is eenheid van commando nodig. Deze zomer moeten alle voorbereidingen rond een tracingapp en beschermingsmateriaal genomen worden." Daarnaast is er snel nood aan een regering die met een relanceplan komt. Het VBO doet zelf enkele suggesties: de competitiviteit van de bedrijven garanderen, de binnenlandse consumptie op een gerichte manier ondersteunen door bijvoorbeeld een verhoogde vrijstelling van het fiscaal minimum, inzetten op ecologische investeringen, de overheid verder digitaliseren en/of werklozen intensiever begeleiden naar een nieuwe job.