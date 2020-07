Grootste koekenmaker plooit terug op klassiekers

Economie Om de thuisblijvende Belg te voorzien van zijn favoriete snacks, besloot Mondelez minder varianten te maken van geliefde producten zoals Prince, Tuc of Côte d'Or. "We zagen enorme pieken én enorme dalen."

In de grootste koekenfabriek van het land heeft de productie in Herentals geen dag stilgelegen tijdens de coronacrisis. En de chocoladefabriek er vlak naast bleef ook draaien. Maar goed ook, want voor miljoenen mensen in België en de buurlanden was snoepen voor tv één van de weinige pleziertjes die overbleven.

"We hebben echt gemerkt dat mensen aan het koken zijn geslagen", zegt Kevin Van Hoof, de Belgische verkoopsdirecteur van Mondelez. Hij kan zelfs opscheppen over de resultaten. "Met de meerverkoop van tabletten Côte D'Or kunnen we heel de Belgische grens afdekken. En klanten die broodvervangers zochten, maakten dat we veel meer Cracotte verkochten."

Om zo'n volume van koeken en chocolade geleverd te krijgen, moesten er wel keuzes worden gemaakt, stelt Benelux-directeur Jan Willem Balk. "We hebben prioriteit gegeven aan de grote producten en niet de zesde of zevende variant van de Prince-koek."

Tegenover de meerverkoop van Côte d'Or staan de stapels Toblerone die blijven liggen in luchthavens Jan Willem Balk, Benelux-directeur Mondelez

330 miljoen paaseitjes

Van de gewone Prince-koek vertrekken er ongeveer 2 miljard per jaar uit Herentals, naar alle uithoeken van Europa. Een huisnummer verder worden elk jaar 330 miljoen paaseitjes van Milka gemaakt. Die dienen niet voor de export, want de Belgen maken ze in hun eentje soldaat.

Volgens Balk wordt in ons land ongeveer 1 miljard euro per jaar uitgegeven aan koeken en chocola. 30 procent daarvan is voor marktleider Mondelez. De nieuwste uitvinding is een suikerwafel van Lu gecombineerd met de chocolade van Côte D'Or: die ligt in de winkel sinds de dag voor onze nationale feestdag. Het is de eerste nieuwigheid sinds de coronacrisis, al de rest is uitgesteld.

Fortuin aan headsets

Mondelez gaat er prat op letterlijk in 99 procent van alle Belgische huiskamers aanwezig te zijn. Als het land stilstaat, is dat geen slechte positie om te overleven. Al was het geen feest bij elke productielijn.

"We hebben enorme pieken maar ook enorme dalen gezien", zegt Jan Willem Balk. "Mignonnette is populair in de horeca, maar wekenlang werd daar geen enkele kop koffie besteld. En die stapels Toblerone in luchthavens en bioscopen liggen daar 18 weken later nog altijd. We hebben een enorme shift meegemaakt."

Ook het werk in de fabriek is veranderd. "Omdat we voeding maken, zat onze hygiëne al op het allerhoogste niveau. Maar we hebben wel een klein fortuin uitgegeven aan headsets voor motorrijders, zodat mensen met elkaar kunnen praten in de fabriek en toch afstand houden. Verder hebben we normaal jobstudenten in de zomer, maar nu mogen dat alleen zonen en dochters zijn die al in de bubbel zitten van personeelsleden. En bezoekers? Die komen er al helemaal niet in." (SWA)