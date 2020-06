Grootste farmadeal ooit in de maak? AstraZeneca benadert Gilead voor fusie AW

07 juni 2020

12u21

Bron: Belga 2 Economie Het Britse farmabedrijf AstraZeneca heeft zijn Amerikaanse concurrent Gilead benaderd over een mogelijke fusie. Dat meldt het financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Als het inderdaad tot een fusie zou komen, wordt het de grootste farmadeal ooit.

AstraZeneca zou vorige maand contact hebben opgenomen met Gilead. Het Britse bedrijf, 140 miljard dollar waard, is het grootste farmabedrijf in Groot-Brittannië. De Amerikaanse concurrent was bij het sluiten van de beurzen vrijdag 96 miljard dollar waard. Recent kreeg Gilead in de VS goedkeuring om een van zijn medicijnen, remdesivir, te testen op coronapatiënten. AstraZeneca helpt bij de productie van een vaccin dat ontwikkeld wordt door de universiteit van Oxford.



Binnen Gilead lopen besprekingen met adviseurs, maar er is nog geen beslissing genomen over hoe het bedrijf hiermee verder gaat. Volgens de bronnen van Bloomberg is Gilead op dit moment niet geïnteresseerd in een verkoop of een fusie met een ander groot farmabedrijf.



Lees ook: VS zet licht op groen voor gebruik potentieel coronamedicijn