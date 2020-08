Grootste Duitse vakbond stelt vierdagenweek voor om jobs te redden na coronacrisis NLA

15 augustus 2020

19u45

Bron: Belga 0 Economie Duitslands grootste vakbond IG Metall heeft een vierdagenweek voorgesteld om jobs te redden, nu de economische omstandigheden door het coronavirus verslechterd zijn.

IG Metall vertegenwoordigt medewerkers in de metaalverwerkende industrie en is ook Europa's grootste vakbond. "De vierdagenweek zou een antwoord zijn op de structurele veranderingen in sectoren zoals de auto-industrie. Zo kunnen banen in de industrie gered in plaats van afgeschreven worden", zei vakbondsvoorzitter Joerg Hofmann vandaag in de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Om de vierdagenweek leefbaar te maken voor werknemers zou er wel een looncompensatie moeten zijn, aldus Hofmann. Volgens hem zijn bedrijven bereid om werkuren te verminderen om zo geen banen te moeten schrappen. Bedrijven als Bosch, ZF en Daimler sloten deze zomer allemaal akkoorden om de werkuren te verminderen.

De vierdagenweek kan besproken worden bij de volgende onderhandelingsronde binnen de metaal- en elektro-industrie, die volgend jaar begint.