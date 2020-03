Grootste crisis ooit voor luchtvaart maar: “Gelukkig kan Brussels Airlines nog schuilen onder de paraplu van Lufthansa”

De crisismomenten volgden elkaar de voorbije decennia in sneltempo op. Eerst legden de aanslagen in New York in 2001 het luchtverkeer lam. Daarna kwamen de uitbarsting van de vulkaan in IJsland, de uitbraak van Sars, de aanslag op de luchthaven van Zaventem. Maar telkens herstelde de luchtvaart zich. Nu zorgt corona ervoor dat nog amper mensen durven vliegen - en het einde van de crisis is niet in zicht. Brussels Airlines voerde vorige week al een kwart van zijn vluchten af en kondigde aan in april 45 procent van alle vluchten te zullen annuleren. Duizenden vluchten naar de VS vanuit Europa worden de volgende weken door het reisverbod van president Trump geschrapt. Alleen al KLM vliegt wekelijks honderd keer naar de VS - dat valt allemaal weg nu. “En al voor dat reisverbod beleefde de sector de grootste crisis sinds 9/11”, zegt luchtvaartdeskundige Luk De Wilde.

Deze crisis is van een ongeziene omvang. Luchtvaartmaatschappijen die nu al in de problemen zitten, gaan die niet te boven komen. Luk De Wilde

Catastrofaal, zo noemt De Wilde de situatie. De vraag is of de maatschappijen daar tegen opgewassen zijn. “Ik ben heel pessimistisch. De sector is veerkrachtig, wordt gezegd, en ze zijn de vorige crisissen inderdaad relatief snel te boven gekomen. Maar deze crisis is van zo’n ongeziene omvang. Luchtvaartmaatschappijen die nu al in de problemen zitten, gaan die niet te boven komen. Veel hangt ook af van de maatregelen die Europa en de landen gaan nemen om de pijn te verzachten. Alitalia is al twee jaar virtueel failliet. Die gaan nu de genadeslag krijgen, tenzij de regering er opnieuw geld in gaat steken.”

Ook dienstverleners delen in de klappen

Een financiële ramp dreigt voor de gehele luchtvaartsector. “Ook de dienstverleners - zoals de bedrijven die de bagage afhandelen of de maaltijden aan boord voorzien - gaan hard afzien”, zegt transporteconoom Eddy Van de Voorde (Universiteit Antwerpen). “Ik maak me in eerste instantie de meeste zorgen over de luchtvaartmaatschappijen. Wie doet het goed in de sector? Die maatschappijen die in voldoende mate kapitaal hebben opzij gezet waarop ze kunnen terugvallen en die bepalen of ze leningen kunnen krijgen. Als dat kapitaal opgebruikt is, draait de bankier bij de eerste grote schok de kraan dicht. Dat heeft Sabena twintig jaar geleden al mogen ervaren.”

Brussels Airlines heeft gezorgd dat ze een paar honderd miljoen cash als reserve hebben. Eddy Van de Voorde

Het spel om het voortbestaan gaat nu over cash. Wie voldoende reserves heeft, kan met de beste wapens deze strijd aangaan. Van de Voorde: “Brussels Airlines heeft het altijd goed gedaan op dat vlak. Ze hebben gezorgd dat ze een paar honderd miljoen cash hebben. Nu komen de maatschappijen in een periode waarin ze kosten moeten maken en te weinig inkomsten hebben om de cashvoorraad op niveau te houden. Op relatief korte termijn, tussen nu en drie maanden, gaan degenen die in crashnood zitten, het moeilijk krijgen. Alitalia is in dat geval.”

Kosten blijven gewoon doorlopen

“Alle kosten blijven doorlopen, behalve de kerosine van de vluchten die geannuleerd worden”, gaat Luk De Wilde verder. “Die kosten zijn gigantisch: leasecontracten, personeel. Brussels Airlines gaat tijdelijke werkloosheid inroepen maar ze moeten toch een groot deel van hun personeel blijven betalen. Het inkomstenverlies is ook gigantisch, want er komen geen nieuwe boekingen bij. Brussels Airlines heeft het geluk dat ze nog kunnen schuilen onder de paraplu van Lufthansa , een grote groep die wat meer weerstand kan bieden. Als ze op eigen benen stonden, was dit misschien ook de genadeslag geweest”.

Brussels Airlines voert intussen tijdelijke werkloosheid in vanaf 16 maart voor alle 4.000 werknemers. Hun arbeidstijd zal met 20 tot 25 procent worden ingekort, aldus de maatschappij. Werknemers zullen met andere woorden 1 dag op 5 moeten stempelen. Opmerkelijk: Brussels schrapt ondanks het reisverbond van Trump de vluchten naar Washington niét. “Dat komt doordat vanuit Brussel ook nog veel Amerikanen en Afrikanen met Brussels Airlines naar Amerika vliegen. Die vluchten kunnen dus gewoon doorgaan. Het is ook een belangrijk statement dat er vanuit de hoofdstad van Europa naar de hoofdstad van de VS blijft gevlogen worden”, aldus nog De Wilde.