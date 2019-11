Grootste beursgang ooit: Saudisch staatsoliebedrijf straks 1.500 miljard waard jv

17 november 2019

Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco gaat zijn aandelen waarderen op 7,23 tot 7,72 euro per stuk (30 tot 32 riyal). Dat meldt de oliegigant in een update van het prospectus. De totale waarde van Aramco komt daarmee op 1,5 biljoen euro, ruim onder de 1,8 biljoen die kroonprins Mohammed bin Salman voorzag. Een biljoen is een 1 met 12 nullen, ofwel duizend miljard.

Het concern brengt een belang van 1,5 procent naar de beurs in de Saudische hoofdstad Riyad. Het gaat om 's werelds grootste beursgang ooit. Als de aandelen tegen de topprijs van de hand gaan, dan verdient Aramco daarmee meer dan de huidige recordhouder, handelsplatform Ali Baba, bij zijn beursdebuut in 2014 in New York.

Belangstellenden kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor het kopen van aandelen Saudi Aramco. Die inschrijving loopt tot en met 4 december. Een dag later wordt de definitieve prijs voor een aandeel bekendgemaakt.

De inkomsten van de beursgang komen ten goede aan een nieuw investeringsfonds. Daarmee wil kroonprins Mohammed bin Salman het land in 2030 minder afhankelijk maken van olie-export. Tot die tijd gaan de marketeers van het bedrijf de boer op in een ‘road show’, om partijen te interesseren voor het kopen van aandelen. Vooralsnog heeft Saudi Aramco geen plannen om ook in andere landen naar de beurs te gaan.

Saudi Aramco is de grootste olieproducent ter wereld en staat ook bekend als het winstgevendste bedrijf ter wereld. Vorig jaar maakte het bijna 100 miljard euro winst.