Grootste beursgang ooit: Saudisch staatsoliebedrijf stijgt meteen 10 procent op eerste beursdag LH

11 december 2019

09u03

Bron: ANP, Reuters 0 Economie Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld, krijgt bij zijn eerste beursdebuut meteen een waardering van 1.880 miljard dollar. Daarmee is Aramco de helft meer waard dan Apple en Microsoft en meteen het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld.

Het aandeel van het staatsoliebedrijf maakte een flinke sprong bij zijn beursdebuut in Riyad. Aramco ging voor 32 riyal per aandeel naar de beurs en stond na enkele minuten handelen 10 procent hoger.

Aramco haalde met het plaatsen van een relatief klein plukje aandelen 25,6 miljard dollar op, omgerekend 23 miljard euro. Aramco is daarmee goed voor de grootste beursgang ooit. Het vorige record, dat dateert van 2004, stond op naam van de Chinese onlinegigant Alibaba. Dat bedrijf haalde toen met een beursgang op Wall Street 25 miljard dollar op.

Wereldwijd werd al heel lang op de megabeursgang gewacht. Eerder verwachtte iedereen dat de Saudi’s de stap al in oktober zouden aankondigen. Het uitstel had naar verluidt te maken met de droneaanval op enkele Saudische olie-installaties in september.

Winstgevendste bedrijf ter wereld

Saudi Aramco is de grootste olieproducent ter wereld en staat ook bekend als het winstgevendste bedrijf ter wereld. Vorig jaar maakte het bijna 100 miljard euro winst.