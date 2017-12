Grootindustrie verzet zich tegen kernuitstap kv

Bron: Belga 0 Photo News Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen Economie Het Energiepact dat door de ministers van Energie is afgesloten en dat tegen 2025 een uitstap uit de kernenergie wil, is een ramp voor de industrie. Er kunnen nooit tijdig voldoende alternatieve energiebronnen zijn. Dat zegt Wouter De Geest, topindustrieel en CEO van de Antwerpse vestiging van het Duitse chemieconcern BASF, vandaag in De Tijd.

De Geest, lid van het directiecomité van het VBO en ondervoorzitter van Voka, beklemtoonde gisteren dat de werkgeversorganisaties op één lijn zitten met die noodkreet.

Hij pleit voor een "minimale nucleaire optie" waarbij twee reactoren langer blijven draaien, gecombineerd met meer hernieuwbare energie en het invoeren van energie uit het buitenland. "Als we dat niet doen, aanvaarden we black-outs en geven we de facto onze industrie op", klinkt het fel. De Geest, die als topman van het grootste chemiebedrijf in de Antwerpse haven de investeringen in België bij zijn Duitse hoofdkwartier moet verdedigen, stelt dat "de regeringen schijnen te vergeten hoe cruciaal de zekerheid van levering en de kostprijs van stroom voor de industrie zijn".