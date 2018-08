Grondstofprijzen en wisselkoersen dwingen Tessenderlo tot lagere winstprognose jv

22 augustus 2018

10u51

Bron: belga 0 Economie Chemiegroep Tessenderlo waarschuwt zijn aandeelhouders over de te verwachten recurrente bedrijfswinst (rebitda) voor dit jaar. Die zal toch lager liggen dan vorig jaar, behalve als de overname van de elektriciteitscentrale T-power tegen eind september rondgeraakt. Dat meldt het bedrijf.

Eind april leek het er nog op dat de rebitda ook zonder de overname van T-power op hetzelfde niveau zou kunnen blijven. Het bedrijf opereert echter in "volatiele politieke, economische en financiële omstandigheden", luidt het. Tessenderlo, dat in de Verenigde Staten actief is, ondervindt bijvoorbeeld hinder van de wisselkoers van de euro tegenover de dollar. Ook de dalende vetprijzen spelen een rol.

Eind april maakte Tessenderlo bekend dat het de resterende 80 procent van de aandelen van de gascentrale T-power overkoopt van Siemens Project Ventures, TG Europower en Power Kestrel. De groep investeert 328 miljoen euro in de centrale op de terreinen van de groep in Tessenderlo. Vorig jaar boekte T-Power een omzet van 69 miljoen euro en een rebitda van 52 miljoen euro.