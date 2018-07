Groep van Tien bereikt ontwerpakkoord over arbeidsdeal, deel van inhoud uitgelekt TT/SVM

18 juli 2018

20u48

Bron: Belga 0 Economie De Groep van Tien heeft een ontwerpakkoord bereikt over de arbeidsdeal. Over de inhoud wordt pas later gecommuniceerd, als de eerste minister kennis heeft genomen van de voorstellen. Toch lekten intussen al enkele inhoudelijke elementen uit. Zo meldt 'De Standaard' dat de tekst is opgebouwd rond vier hoofdstukken: arbeidsparticipatie, re-integratie, diversiteit en levenslang leren.

Volgens de gelekte informatie kwamen de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers onder andere overeen om levenslang leren te stimuleren en de procedures rond de re-integratie van langdurig zieken te evalueren en zo nodig bij te sturen. Werkzoekenden zouden worden verplicht om zich binnen een maand na de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst in te schrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst.

Andere maatregelen hebben betrekking op diversiteit en discriminatie, een beter kinderopvangsysteem en de mogelijkheid om een Vlaamse opleidingspremie te cumuleren met een federale werkloosheidsuitkering. Op middellange termijn willen de sociale partners onderzoeken hoe het werkloosheidssysteem kan worden aangepast om tegemoet te komen aan het tekort van werkkrachten op de arbeidsmarkt.

Paradox

De regering had aan de sociale partners gevraagd om eigen voorstellen uit te werken om meer mensen aan de slag te krijgen. Hiermee wil men iets doen aan de paradox op de arbeidsmarkt, met enerzijds een lage activiteitsgraad en anderzijds de toenemende moeilijkheid om vacatures ingevuld te krijgen.

"Het is een goede zaak dat de sociale partners onderling een akkoord hebben bereikt. De voorstellen zullen onderzocht worden in de schoot van de ministerraad", aldus de woordvoerder van Charles Michel.

De premier lanceerde twee maand geleden het plan om via een arbeidsdeal de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Vorige maand zat hij daarover ook samen met de vakbonden en werkgevers. "Maar juli is geen deadline", benadrukt zijn woordvoerder nog eens.

Brugpensioen

In het kader van die arbeidsdeal herhaalt Kamerlid Jan Spooren (N-VA) zijn vraag om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - het vroegere brugpensioen - zo snel mogelijk af te bouwen. "SWT vloekt met alle doelstellingen en principes van deze arbeidsdeal", aldus Spooren. "Het belemmert juist een succesvol activeringsbeleid en discrimineert oudere werknemers."

Het Kamerlid reageert daarmee op de beslissing van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om SWT vanaf 56 jaar toe te staan voor werknemers van Carrefour. Hij betreurt die beslissing. "Het afschrijven van zoveel talent is een slecht signaal in tijden waar de bedrijven wanhopig op zoek zijn naar werkkrachten, en waar enkel al in Vlaanderen 6.000 vacatures openstaan in de detailhandel", aldus Spooren.