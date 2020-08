Groep schuldeisers neemt Cirque du Soleil over jv

19 augustus 2020

08u22

Bron: AFP 0 Economie Een groep schuldeisers van Cirque du Soleil heeft dinsdagavond aangekondigd dat ze controle zal nemen over het Canadese entertainmentbedrijf. De veiling voor een overname liep op 17 augustus af en het bod van de schuldeisers - 1,2 miljard Amerikaanse dollar of 1 miljard euro volgens Canadese media - was het hoogste.

Cirque du Soleil, dat een grote schuldenberg torst, staat onder gerechtelijke bescherming. De groep schuldeisers, onder leiding van het Canadese fonds Catalyst Capital Group, had in juli een akkoord bereikt om zowat alle activa over te nemen. In ruil daarvoor zou een groot deel van de schulden kwijtgescholden worden, en er zou ook vers geld in het bedrijf gestoken worden.

Het entertainmentbedrijf had een reeks vaste shows in onder meer het Amerikaanse Las Vegas en tientallen rondreizende shows in andere werelddelen. Wegens Covid-19 moesten alle 44 lopende shows stilgelegd worden.

De overname moet in de komende weken nog goedgekeurd worden door een rechtbank in Quebec.