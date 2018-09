Groep Aveve heet voortaan Arvesta Redactie

21 september 2018

13u47

Bron: belga 0 Economie De Groep Aveve, marktleider in ons land voor de levering van goederen aan land- en tuinbouwers, gaat voortaan door het leven als 'Arvesta. Experts in the field'. Dat heeft CEO Eric Lauwers bekendgemaakt in Leuven.

De naamsverandering is onderdeel van een strategie om meer synergieën te creëren binnen de groep. Deze strategie resulteerde in 2017 in een omzetgroei met 4 procent tot 1,4 miljard euro.

Arvesta wordt de nieuwe overkoepelende naam voor alle activiteiten van de groep. De veertig merken die de groep rijk is, waaronder de Aveve-winkels voor het brede publiek, behouden evenwel hun naam.

Arvesta is het resultaat van de samenvoeging van Arvus, de Latijnse naam voor ploeg, Harvest, wat verwijst naar oogst, en invest, dat duidt op het investeren in mensen, merken en innovatie. De nieuwe naam moet volgens Lauwers een kwaliteitslabel worden dat de groep meer slagkracht geeft, niet alleen in haar contacten met boeren, tuinders en het brede publiek maar ook in het aantrekken van werknemers.