Groep achter keten Bristol gaat nog meer winkels sluiten jv

14 augustus 2020

09u25

Bron: belga 0 Economie Euro Shoe Group, de groep achter de keten Bristol met zo'n 250 winkels in België en Nederland, gaat nog meer verkooppunten sluiten. Dat staat in een persbericht, in de marge van de jaarresultaten voor 2019.

Vorig jaar startte Euro Shoe Group al een herstructurering, waarbij de meest verlieslatende winkels werden gesloten. In 2019 ging het om tien sluitingen in België, acht in Nederland en één in het Groothertogdom Luxemburg.

"In de volgende drie jaren zullen er waarschijnlijk nog meer sluitingen volgen. Voor 2020 zijn er nog eens 17 gepland waarvan er al 11 achter de rug zijn. Het juiste aantal voor de volgende jaren ligt momenteel nog niet vast omwille van de grote en snelle veranderingen die de markt kan ondergaan", klinkt het in het persbericht. Hoeveel personeelsleden getroffen worden, maakt het bedrijf niet bekend. In De Standaard luidt het dat Euro Shoe Group het statuut van bedrijf in moeilijkheden aanvraagt om zo makkelijker personeel te laten afvloeien, bijvoorbeeld via SWT (vroegere brugpensioen, red.).

Nieuwe winkels

Maar naast sluitingen, worden er ook nieuwe winkels geopend. Dit jaar was dat al het geval in het Nederlandse Weert en in Bertrix (in de provincie Luxemburg) en volgende maand komt er nog een nieuw filiaal in Diksmuide.

Daarnaast mikt de groep op zogenaamde "pop-ups": kleinere filialen in de binnenstad met een jongere collectie. Voor dit jaar staan zo'n vijf openingen gepland, onder de naam ‘Coco Bella by Bristol’. De bestaande Bristol-winkels worden ook aangepast, "om extra beleving te brengen en de collecties beter te presenteren". In Nederland zouden ook heel wat relocaties gebeuren om beter zichtbaar te worden.

Corona

Euro Shoe Group leed vorig jaar een nettoverlies van 6,2 miljoen euro. De omzet daalde van 197,5 miljoen naar 183,7 miljoen. Maar het bedrijf ziet toch "verschillende indicatoren die erop wijzen dat de inspanningen stilaan vruchten beginnen af te werpen", luidt het in het persbericht. Zo verkleinde het operationeel verlies van -2,6 miljoen naar -1,7 miljoen en steeg de brutowinstmarge lichtjes.

De groep had de ambitie om dit jaar al een positief operationeel resultaat te boeken, maar door de coronacrisis en de verplichte sluiting van winkels is dat niet gelukt, geeft CEO Elise Vanaudenhove toe. "We gaat onze verwachting moeten bijstellen". Ze mikt nu voor 2021 op een positief resultaat. De meeste winkels van Bristol, het vroegere Shoe Discount, liggen in de periferie en dat is in de huidige coronatijden een voordeel, meent de CEO.