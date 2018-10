Groenestroomcertificaten dreigen te wegen op staatsschuld sam

27 oktober 2018

09u37

Bron: belga 1 Economie Het ziet ernaar uit dat de kost voor de groenestroomcertificaten mee in rekening moet worden gebracht van de staatsschuld. Dat schrijft La Libre Belgique op basis van het advies van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), dat binnenkort zal worden overgemaakt aan Waals minister van Energie Jean-Luc Crucke. Maar volgens die laatste moet het debat hierover op Europees niveau gevoerd worden.

Het systeem van groenestroomcertificaten was een manier om mensen aan te zetten om te investeren in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen. Per hoeveel geproduceerde energie had men recht op een certificaat, waar een vergoeding tegenover stond, in het verleden tot wel twintig jaar lang. Het waren de energieleveranciers die de certificaten opkochten van de netbeheerders, maar door een onevenwicht in vraag en aanbod ontstond al snel een overaanbod. Die schuldenberg dreigt de gewesten nu zuur op te breken.

De precieze impact op de staatsschuld is moeilijk te voorspellen, schrijft La Libre, als de gewesten het advies van het INR zouden volgen. De Europese Commissie houdt het dossier volgens de krant in de gaten en kan de overheden mogelijk verplichten.

De Waalse minister van Energie pleit alvast voor een debat op Europees niveau, als het advies bevestigd wordt, zegt hij in de krant.

