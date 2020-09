Groen, sp.a en PVDA willen nieuwe sociale huurprijzen aan armoedetoets onderwerpen HLA

27 september 2020

17u13

Bron: Belga 0 Economie Groen, sp.a en PVDA willen de nieuwe sociale huurprijzen aan een armoedetoets onderwerpen. De linkse Vlaamse oppositiepartijen vrezen anders dat de nieuwe huurprijzen de meest kwetsbaren nog verder in de armoede zullen duwen.

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) voerde op 1 januari 2020 nieuwe huurprijzen voor sociale woningen in. "Wonen-Vlaanderen berekende dat nog amper 3 procent van alle sociale woningen in Vlaanderen een huurprijs lager dan 450 euro heeft. En dat terwijl er meer dan 50.000 sociale huurders een jaarinkomen hebben dat lager ligt dan 15.000 euro. Een armoedetoets kan onderzoeken of deze nieuwe, hogere sociale huurprijzen deze huurders niet verder in de financiële problemen brengen," zegt Groen-parlementslid An Moerenhout.

"Voor velen is de private huur te duur, waardoor ze afhankelijk zijn van sociale woningen. Als deze dan ook nog eens onbetaalbaar worden, hebben mensen die het al moeilijk hebben geen alternatief meer. Een sociale woning moet betaalbaar blijven en mag mensen niet verder in armoede duwen. Met een armoedetoets kunnen we dit laatste voorkomen," zegt Maxim Veys (sp.a).

Vandaag - 9 maanden na de invoering van de hogere huurprijzen en 6 maanden na de start van de crisis - zijn de hogere huurprijzen al helemaal onverteerbaar Tom De Meester, PVDA

"Minister Diependaele verhoogde de sociale huren nét voor de coronacrisis. Op dat moment vonden wij dat al nefast. Sociale woningen moeten net een dam tegen armoede zijn. Maar vandaag - 9 maanden na de invoering van de hogere huurprijzen en 6 maanden na de start van de crisis - zijn de hogere huurprijzen al helemaal onverteerbaar. Daarom dringen we erop aan dat de minister minstens een armoedetoets laat uitvoeren", zegt PVDA'er Tom De Meester.

"De armoede-organisaties zijn niet te spreken over het plan waarmee de Vlaamse regering armoede wil bestrijden. Ze missen structurele maatregelen. Een sociale woning is de beste dam tegen armoede en toch zijn de huurprijzen de voorbije maanden toegenomen", klinkt het verder bij Groen, sp.a en PVDA.

