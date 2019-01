Groei e-commerce doet aantal bestelwagens in Brussel fors toenemen IB

02 januari 2019

05u53

Bron: Belga 0 Economie Het aantal bestelwagens in het Brusselse verkeer explodeert, zo blijkt uit cijfers van Brussel Mobiliteit waarover Le Soir vandaag bericht. Ook Bruzz berichtte eerder al over het fenomeen. Als verklaring wordt onder meer verwezen naar de groei van de e-commerce.

Brussel Mobiliteit voerde de voorbije jaren verschillende metingen uit. Terwijl in 2012 dagelijks 26.500 bestelwagens de hoofdstad inreden, goed voor zo'n 8 procent van het totale verkeer, steeg dat vorig jaar tot 30.000 bestelwagens per dag, of 9 à 10 procent van het totale verkeer. "Het aantal bestelwagens steeg met tien à vijftien procent op vijf jaar", luidt het bij Brussel Mobiliteit.

E-commerce

De toename kan worden verklaard door de groei van e-commerce, maar ook door het feit dat heel wat transporteurs op die manier ontsnappen aan de kilometerheffing bij vrachtwagens. De toevloed van de bestelwagens is geen goed nieuws voor het milieu, de volksgezondheid en mobiliteit in zijn geheel. Ook de reistijd tijdens de week in Brussel is de voorbije jaren met 8 procent gestegen.