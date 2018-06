Groei Belgische economie valt tegen, er komen minder jobs bij dan voorspeld rvl

Bron: Belga 0 Economie De Belgische economie groeit minder snel dan elders in Europa. Dat blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat. Terwijl de Belgische economie in het eerste kwartaal 0,3 procent groeide tegenover het voorgaande kwartaal, bedroeg de gemiddelde groei in de Europese Unie en de eurozone 0,4 procent. Door dat "tegenvallende eerste kwartaal" stelt het federaal Planbureau ook de groeiverwachtingen voor het gehele jaar bij: van 1,8 procent groei naar 1,6 procent groei. Waardoor er ook minder jobs bij zullen komen dan eerder voorspeld.

Het tegenvallende resultaat zorgt er voor dat het federaal Planbureau de groeiverwachtingen voor de Belgische economie dit jaar naar beneden bijstelt. De Belgische economie blijft dit jaar groeien, voorspelt het Planbureau, al stelt het de voorspellingen van februari wel iets bij naar beneden. Dat is het gevolg van een "tegenvallend eerste kwartaal", klinkt het. De groei van het bbp bleef in het eerste kwartaal met 0,3 procent onder de verwachtingen. Het tweede kwartaal zou - onder impuls van hogere uitvoer en binnenlandse vraag - licht herleven, voorspelt het Planbureau, maar vervolgens verliest ze weer aan kracht.

Bovendien "lijkt de conjunctuurpiek in de eurozone achter de rug", waardoor er in de hele Europese economie een groeivertraging optreedt en dus ook bij ons. Met een groei van 0,3 procent in het eerste kwartaal doen slechts vijf landen slechter in Europa. Al is 0,3 procent wel dezelfde groei als economische grootmacht Duitsland, we scoren er mee onder het gemiddelde van 0,4 procent in de Europese Unie en de eurozone. Al is ook die groei minder goed dan de drie voorgaande kwartalen, toen 0,7 procent economische groei werd opgetekend.

106.000 jobs

De werkgelegenheid blijft aanzienlijk groeien, zij het iets minder dan het Planbureau in februari had voorspeld. In totaal komen er dit en volgend jaar 106.000 jobs bij, een stijging van gemiddeld 1,1 procent. In februari ging het Planbureau voor dit jaar uit van een groei van 1,2 procent. In de privésector zouden er 85.000 jobs bijkomen, terwijl het aantal zelfstandigen met 20.000 zou stijgen. De jobcreatie bij de overheid, waar de afgelopen twee jaar nog 7.000 extra banen kwamen, zou beperkt blijven tot iets minder dan 1.000.

Het aantal werklozen daalt verder en neemt tegen eind 2019 af met 71.000 mensen, zegt het Planbureau. Dat komt neer op een werkloosheidsgraad van 6,3 procent in 2019, terwijl die nu ongeveer 6,4 procent bedraagt.

De inflatie tot slot blijft dit jaar min of meer stabiel op 2 procent, omdat de prijzen van de energiegrondstoffen opnieuw toenemen. In 2019 zou de olieprijs stabiliseren, waardoor de inflatie terugvalt tot 1,7 procent. Het Planbureau verwacht dat de spilindex voor overheidswedden en sociale uitkeringen in augustus wordt overschreden.