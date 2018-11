Groei Belgische economie in derde kwartaal iets lager dan verwacht mvdb

30 november 2018

16u19

Het bruto binnenlands product (bbp) van ons land is in het derde kwartaal met 0,3 procent gegroeid tegenover het voorgaande kwartaal, zo meldt de Nationale Bank vrijdag. De groei ligt iets lager dan de eerdere 'flitsschatting'. Eind oktober ging men uit van 0,4 procent groei.

Op een jaar tijd is de Belgische economie met 1,6 procent gegroeid. Met de flitsschatting van een maand geleden ging de Nationale Bank hier nog uit van 1,7 procent. “In vergelijking met het voorgaande kwartaal steeg de bedrijvigheid met 0,4 procent in de diensten en met 0,1 procent in de industrie. In de bouwnijverheid daalde ze met 0,2 procent”, dixit de Nationale Bank. De binnenlandse vraag (exclusief voorraden) bleef stabiel.



De hogere investeringen en bestedingen van de overheid en hogere investeringen van consumenten in woongebouwen, werden gecompenseerd door de dalende consumptie van de gezinnen (-0,2%) en lagere bedrijfsinvesteringen (-0,4%). Maar bij die laatste daling spelen een aantal specifieke transacties rond de aan- en verkoop van schepen in en aan het buitenland; zonder zou er een lichte groei geweest zijn. De scheepstransacties duwden anderzijds de import en export hoger: de uitvoer klom op drie maanden tijd 0,8 procent, de invoer 0,2 procent.

Tot sloot steeg de binnenlandse werkgelegenheid tegenover het voorgaande kwartaal met 0,4 procent en op een jaar tijd met 1,3 procent.