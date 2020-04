Grimmige economische vooruitzichten in VS en Duitsland: krimp van meer dan 6 procent verwacht TT

29 april 2020

16u11

Bron: Belga, ANP 0 Economie Aan de aanhoudende groei van de Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar door de coronacrisis een einde gekomen. In die periode was sprake van een daling van het bruto binnenlands product (bbp) van 4,8 procent. Dat betekende de sterkste krimp sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008. Duitsland verwacht dan weer een krimp van 6,3 procent over het hele jaar 2020.

De uitkomst van de eerste raming van de Amerikaanse overheid was slechter dan waar economen op hadden gerekend. Zij hielden in doorsnee rekening met een krimp van 4 procent na een groei van 2,1 procent een kwartaal eerder.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn ook in de Verenigde Staten verregaande maatregelen genomen. Zo gold in veel regio’s een lockdown. In verband met het virus werden onder meer restaurants en winkels gesloten. Amerikanen werden ook gesommeerd om thuis te blijven. Nu blijkt dat consumenten daardoor ook voorzichtiger zijn geworden met het doen van uitgaven. De consumentenbestedingen zakten met 7,6 procent, waarmee sprake was van de grootse daling sinds 1980.



De impact van de coronacrisis op het bbp in het tweede kwartaal zal naar verwachting nog groter zijn. Kenners houden rekening met een krimp die niet is gezien sinds het begin van de metingen in de jaren 40 van de vorige eeuw. Lichtpuntje was wel dat de uitgaven voor woningbouw sterk groeiden. Door warm weer en de lage hypotheekrente stegen die met 21 procent.

De aandelenbeurzen in New York zijn vanmiddag ondanks de slechte cijfers met winsten aan de handel begonnen. De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,6 procent hoger op 24.476 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,7 procent tot 2/913 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,8 procent bij op 8/768 punten. Beleggers lijken erop te anticiperen dat de Federal Reserve door de slechte economische cijfers later vandaag met extra steunmaatregelen zal komen om de economie te ondersteunen.

Duitsland

Minus 6,3 procent, dat is de krimp van het bbp waarmee de Duitse regering in nieuwe prognoses rekening houdt voor 2020. De coronapandemie en bijhorende uitval op de economie leiden tot een zware recessie, de grootste sinds de start van de metingen in 1970.

Minister van Economie Peter Altmaier deed de nieuwe prognose vanmiddag uit de doeken. De berekeningen gaan uit van een geleidelijke en gematigde exitstrategie, weg van de huidige maatregelen om het nieuwe coronavirus in te dammen.

In 2021 zou het economisch herstel een feit zijn bij de oosterburen, met een groei van 5,2 procent. Maar pas in 2022 zou het land opnieuw op het pre-coronaniveau zitten. De becijferde terugval van 6,3 procent is groter dan de economische krimp zowat tien jaar geleden, ten tijde van de mondiale economische crisis.

Intussen speelt ook in Duitsland het debat over de heropstart van de economie, met toenemende kritiek op de regering. In een brief aan bondskanselier Angela Merkel waarschuwen toplui uit de zakenwereld voor de teloorgang van bedrijven en vragen ze een duidelijk signaal dat de economie dra kan herstarten.

De nieuwe prognose is ook belangrijk voor de komende belastingprognoses van het land. Die oefening zal in mei volgen en er valt een grote terugval van de belastinginkomsten te verwachten. Financiënminister Olaf Scholz wil ook tot 156 miljard euro aan nieuwe schulden maken. Dat laatste is opmerkelijk want Duitsland is traditioneel erg conservatief als het aankomt op het maken van schulden.

