Griekse economie ruim 15 procent gekrompen in tweede kwartaal AW

03 september 2020

16u44

Bron: Belga 0 Economie De Griekse economie is in het tweede kwartaal met 15,2 procent gekrompen in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar. Dat heeft het statistiekbureau van het land bekendgemaakt.

Op het ministerie van Financiën worden de cijfers vrij positief onthaald. Het wijst erop dat de krimp in lijn ligt met de schatting die eind april aan de Europese Unie was doorgegeven, en dat economieën als Spanje (-22,1 procent) en Frankrijk (-19 procent) zelfs minder goed presteerden.



In Athene wordt nu met spanning uitgekeken naar de prestaties in het derde kwartaal, dat erg afhangt van het toerisme.



Vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar ging de Griekse economie er in het tweede kwartaal met 14 procent op achteruit.