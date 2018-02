Griekenland wil zich opnieuw aan terugkeer naar kapitaalmarkt wagen ADN

05 februari 2018

18u19

Bron: Belga 0 Economie Voor de tweede keer sinds de machtsovername in januari 2015 wil de Griekse regering een terugkeer naar de kapitaalmarkt wagen. Athene plant met de uitgifte van zevenjarig staatspapier zowat drie miljard euro op te halen, zo meldt het staatspersagentschap ANA MPA vandaag op gezag van het Griekse agentschap voor de schuld en het ministerie van Financiën. Meer details zouden in de komende dagen volgen.

De bedoeling van de test is om een buffer te creëren voor een verhoopte blijvende terugkeer van Griekenland naar de kapitaalmarkt, die Athene na het aflopen van het huidige steunprogramma eind augustus 2018 plant, zo meldt staatsradio ERT.

Minister van Financiën Tsakalotos hoopt tegen augustus een buffer van zowat 18 miljard euro in kas te hebben. Met de terugkeer naar de kapitaalmarkt hoopt Athene opnieuw zelf zijn schulden te kunnen financieren en geen nieuwe hulpprogramma's van internationale geldschieters meer te hoeven afsluiten.

Athene waagde zich in juli 2017 een eerste keer aan een terugkeer naar de kapitaalmarkt. Toen werd in totaal drie miljard euro opgehaald met een looptijd van vijf jaar. De rente daarvoor bedroeg 4,625 procent. Dat is veel in vergelijking met de rentes die solvente landen moeten betalen, maar relatief weinig naar Griekse normen.

Griekenland hangt sinds 2010 aan het infuus bij zijn Europese partners en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die het land van het bankroet gered hebben. Het huidige steunprogramma ten belope van 86 miljard euro loopt eind augustus af.