Griekenland krijgt laatste miljarden uit noodfonds

22 januari 2018

22u38

Bron: ANP, Belga 0 Economie Griekenland krijgt in februari 5,7 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM. Daarvoor moet het land wel "dringend" wat laatste puntjes op de i zetten. In het voorjaar kan dan nog een laatste miljard volgen, hebben de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) in Brussel besloten.

De ministers bogen zich vandaag over een positieve expertenevaluatie van het Griekse besparings- en hervormingsprogramma. Op budgettair vlak heeft Athene het de voorbije drie jaar beter gedaan dan vereist, de inning van belastingen is efficiënter geworden en mede dankzij liberaliseringen is het economisch klimaat in het land aanzienlijk verbeterd, zo luidt het Europese oordeel.

De Griekse autoriteiten moeten de komende weken nog enkele maatregelen uitvoeren, onder meer op vlak van privatiseringen. Dan kan het geld vrijgemaakt worden. Er is een enveloppe van 6,7 miljard euro voorzien, waarvan een eerste schijf in februari zou overgemaakt worden. Het meeste geld moet aangewend worden om schulden en achterstallige betalingen weg te werken en een cash buffer aan te leggen.

Opnieuw op eigen benen

"Dit weerspiegelt de enorme inspanningen en de uitstekende samenwerking tussen de Griekse regering en de kredietverleners", zo begroette eurogroepvoorzitter Mario Centeno het nieuws. Volgens de Portugees zullen de ministers binnenkort ook starten met het technische werk over eventuele bijkomende maatregelen om de Griekse schuldenlast te verminderen.

Griekenland is sinds 2010 aangewezen op internationale steun, maar algemeen wordt aangenomen dat de Grieken vanaf deze zomer opnieuw op eigen benen kunnen staan. Dan verstrijkt het derde en laatste steunprogramma dat in 2015 in de steigers werd gezet. Het programma stelde tot 86 miljard euro in het vooruitzicht, maar experts nemen aan dat Athene uiteindelijk slechts 55 miljard euro uit het programma zal moeten putten.

Centeno leidde vandaag voor het eerst de maandelijkse vergadering van de zogenaamde eurogroep waarin de ministers zetelen van de landen die de euro hebben ingevoerd. De Portugees volgde eerder deze maand de Nederlander Jeroen Dijsselbloem op. Nederland behoudt echter een belangrijke functie. Vanaf februari wordt topambtenaar Hans Vijlbrief voorzitter van de werkgroep die de bijeenkomsten van de eurogroep voorbereidt. Hij treedt in de voetsporen van de Oostenrijker Thomas Wieser.

De komende maanden wordt nog onderhandeld over schuldverlichting voor Griekenland.