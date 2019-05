Greenyard bouwt distributiecentrum in Boom voor leveringen aan Delhaize KVE

28 mei 2019

12u02

Bron: Belga 0 Economie Het Belgische bedrijf Greenyard wordt de voornaamste leverancier van verse groenten en fruit aan de Belgische Delhaize-winkels. Er zal daarvoor een nieuw distributiecentrum worden gebouwd, in Boom, zo werd vernomen bij Delhaize.

Delhaize en Greenyard werken nu al samen, maar eerder op een ad-hocbasis. Die samenwerking wordt meer structureel gemaakt in de vorm van een dienstencontract met Greenyard-dochter Bakker Belgium, zegt Vincent Thoen, public affairs manager van Delhaize België. Dat zal zorgen voor een "continue flow" van verse groenen en fruit naar de Delhaize-winkels, "zodat we kwaliteitsvolle producten kunnen aanbieden op elk moment van het jaar".

Thoen voegt nog toe dat Delhaize een beroep blijft doen op de Belgische telers waarmee het nu al samenwerkt. Bakker Belgium zal er vooral voor zorgen dat hun producten op een meer gestructureerde manier in de winkels geraken.

Greenyard bevestigt de deal in een persbericht. Investor relations manager Dennis Duinslaeger wil niets kwijt over het financiële luik, maar spreekt van een "substantieel contract". Het waarborgt volgens hem een stabielere inkomstenstroom en marge dan voorheen.

"Door deze overeenkomst zal de geleverde hoeveelheid vers fruit en groenten aan Delhaize in België aanzienlijk toenemen voor Greenyard. Bovendien zal dit toegenomen volume een positief effect hebben op de omzetgroei", klinkt het in het persbericht.

Bakker Belgium zal voor de Delhaize-leveringen ook een nieuw distributiecentrum bouwen, zo bevestigt Duinslaeger. Volgens Delhaize zal het in Boom komen, in de provincie Antwerpen. Meer details - bijvoorbeeld over het aantal banen - zijn er nog niet. Het centrum zou in 2020 volledig operationeel moeten zijn.