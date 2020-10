Graydon: “Faillissementengolf blijft uit dankzij overheidssteun” KVDS

01 oktober 2020

22u10

Bron: Belga 0 Economie Ondanks de coronacrisis is van een faillissementengolf in België nog altijd geen sprake. Dat meldt handelsinformatiekantoor Graydon. In september is het aantal faillissementen voor de achtste maand op rij zelfs gedaald. Veel bedrijven zitten echter in zwaar weer en zouden volgens Graydon zonder overheidssteun omvallen.

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in België 6.128 bedrijven failliet gegaan. Dat is een daling van 30,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In september gingen 797 bedrijven failliet, een daling van 33,4 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

Uitbraak

Die rooskleurige cijfers vertellen echter niet het hele verhaal, want vele bedrijven zouden het niet lang uitzingen zonder overheidssteun. "Zeker nu de uitbraak van het coronavirus blijft voortduren en de impact op het bedrijfsleven voelbaar blijft, zijn aanvullende steunmaatregelen nodig om bedrijven op de been te houden", zegt Eric Van den Broele, senior manager onderzoek en ontwikkeling bij Graydon.





In Vlaanderen ligt het aantal faillissementen in september (430) 25,4 procent lager dan in september 2019. Ook in het Waalse (van 335 naar 215) en het Brusselse Gewest (van 281 naar 139) namen de cijfers een flinke duik.

Door de faillissementen in de eerste drie kwartalen zijn dit jaar al potentieel 14.689 jobs verloren gegaan, een afname van 5,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het faillissement met het grootste banenverlies in september was van Bart Smit, waar 142 jobs sneuvelden.

Begin september zei Graydon een faillissementengolf te verwachten in het najaar. Daarbij pleitte het handelsinformatiekantoor opnieuw voor een bijsturing van de faillissementswetgeving.

