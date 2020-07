Gratis geld zou onze consumptie nauwelijks aanzwengelen

Economie Een maandelijkse storting of een eenmalige som gratis geld om mensen na een economische crisis aan te moedigen opnieuw te spenderen, zou in ons land weinig effect hebben. Als spaarkampioen zou de Belg dat meestal gewoon opzijzetten, blijkt uit een rondvraag van ING.

In de VS werd het zogenoemde helikoptergeld in maart een feit. Kort na het uitbreken van de coronacrisis werd besloten elke burger een cheque van 1.200 dollar op te sturen. Dat bedrag diende niet alleen om mensen in geldnood op het droge te houden, maar om het hele land gerust te stellen.

In elk land is het consumentenvertrouwen belangrijk voor de hele economie. "Je kan maatregelen nemen om de consumptie te stimuleren, maar uiteindelijk heeft de consument het laatste woord", stelt ING na een rondvraag bij duizend Belgen.

Schulden aflossen

De bank vroeg in mei wat de Belgen zouden doen als ze elke maand 300 euro zomaar gestort kregen. Minder dan 1 op 6 (16%) zou dat geld uitgeven. Bijna 3 op 4 (73%) zou die som gebruiken om zijn eigen financiën te versterken.

Ruim de helft (54%) heeft het over sparen of beleggen, nog eens 1 op 5 (19%) spreekt over schulden aflossen. "Als het over een woonkrediet gaat komt dit ook neer op sparen", redeneert ING.

Dat de Belg voorzichtig zou omspringen met helikoptergeld is goed voor de stabiliteit van de economie, maar niet voor het stimuleren ervan Economen ING

Het lijdt geen twijfel dat meer Belgische gezinnen in de categorie spaarvarkens vallen dan in de categorie investeerders. Dat relativeert alvast het antwoord "sparen of beleggen". Verder is ook duidelijk dat er veel meer woonschulden dan consumentenkredieten uitstaan in ons land, al weten we niet welke mensen precies zouden kiezen voor schuldaflossing.

Nieuwe auto

Een andere vraag ging over één hypothetische storting van 20.000 euro voor iedereen. Zouden Belgen dan kiezen voor uitgaven die ze anders niet hadden gedaan of zouden uitstellen, zoals nieuwe meubels of een auto? Neen.

Van de 20 miljoen die de 1.000 respondenten in totaal zouden ontvangen zou volgens ING 5,8 miljoen echt gespendeerd worden. Dat is minder dan 1 euro op 3 (28,8%). 2 op 10 respondenten (19%) zouden van die volledige som nul euro uitgeven aan extraatjes.

3 op 10 zou de helft van dat geld, of nog meer, echt laten rollen. Jongeren zijn blijkbaar iets minder geneigd om zo'n cadeau opzij te zetten voor slechte tijden.

"Kortom: de Belgen zouden zeer voorzichtig omspringen met extra inkomsten", besluiten de economen van ING. "Dat is positief voor de stabiliteit van de economie, maar niet voor het stimuleren ervan. Terwijl dat toch de bedoeling is van dit soort oefening."