Goudprijs stijgt boven 1.600 dollar uit angst voor economische gevolgen Coronavirus HR

19 februari 2020

10u40

Bron: Belga 0 Economie De toeloop op goud, dat geldt als ‘veilige haven’ voor beleggers, blijft aanhouden. De prijs van een ounce (31,1 gram) goud steeg woensdag tot 1.605 dollar (1486 euro).

Met die prijs komt het goud in de buurt van zijn hoogste peil sinds maart 2013. Alleen begin dit jaar kostte het edelmetaal nog iets meer.

Goud is traditioneel een toevluchtsoord voor beleggers in onzekere tijden. Nu speelt vooral het coronavirus in China een rol. Beleggers zijn bezorgd dat het virus Covid-19 tot zware economische gevolgen kan leiden.