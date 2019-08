Goudprijs staat door spanning tussen VS en China even op hoogste niveau in zes jaar tvc

06 augustus 2019

17u44

De goudprijs is vandaag even tot het hoogste peil in zes jaar gestegen, door de escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China.

Voor een ounce (31,1 gram) goud werd vanochtend aan de beurs van Londen tot 1.474,93 Amerikaanse dollar betaald. Nadien stabiliseerde de prijs op een niveau van 1.463 dollar. Ook op de beurzen lijkt de rust wat weergekeerd.

Goud wordt traditioneel beschouwd als "een veilige haven" voor beleggers. Het handelsconflict tussen de VS en China leidt tot heel wat onzekerheid. Nadat de VS de voorbije dagen gedreigd hadden met nieuwe importheffingen op Chinese producten, hebben de Chinezen hun munt gedevalueerd. Dat leidde dan weer tot de opmerking van de Amerikaanse president Trump dat China zich schuldig maakt aan "marktmanipulatie". Maar vandaag werd de val van de yuan gestut.

Door de spanningen en onzekerheid is goud al enkele weken in trek. De goudprijs is sinds begin dit jaar al met 14 procent gestegen. Ook de recente koersval van de Amerikaanse dollar, waarin het edelmetaal wordt geprijsd, dreef de prijs verder naar boven. Analisten verwachten dat goud nog duurder zal worden, in een klimaat van lage rente en zwakke economische groei.