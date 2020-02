Goudprijs op hoogste niveau in jaren door vrees coronavirus mvdb

10 februari 2020

11u07

Bron: ANP 1 Economie De prijs van goud gaat al vier handelsdagen op rij omhoog door de onrust op de financiële markten vanwege de opmars van het nieuwe coronavirus. Het aantal doden en besmettingen door de besmettelijke longziekte blijft maar stijgen.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg vandaag in Londen tot meer dan 1.573 dollar, waarmee het hoogste niveau werd aangetikt sinds 2013. In onrustige tijden op de beurs wordt het edelmetaal vaak beschouwd als een veilige haven. Ook de prijzen van andere edelmetalen zoals palladium, platina en zilver zaten in de lift.