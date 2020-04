Goudprijs breekt door de recordkaap van 1.600 euro ADN

23 april 2020

13u41

Bron: Belga 0 Economie De prijs van goud uitgedrukt in euro heeft donderdag een nieuw record bereikt. Voor het eerst ging de prijs van een 'troy ounce' (31,1 gram) over de kaap van 1.600 euro. Intussen noteert goud aan 1.603 euro.

De prijs in dollar ligt nu op 1.725 per troy ounce. Hier is het record nog een goed eind verwijderd. In 2011 noteerde goud op een recordhoogte van 1.900 dollar.

Goud is een favoriet beleggersspeeltje in onzekere tijden, ook nu tijdens de coronacrisis. Daarmee maakt het edelmetaal zijn reputatie als veilige haven waar.



Dan tóch, want in het begin van de crisis kregen de aandelen rake klappen én zakte ook de goudprijs. Vandaag is die dip duidelijk al vergeten.

Goud geldt als een veilige haven want het behoudt zijn waarde, in tegenstelling tot allerlei financiële producten. Beleggen in goud kan ook beschermen tegen inflatie.

Lees ook: Nu investeren in goud? Financieel expert legt uit waarom je voorzichtig moet zijn (+)