Gouden tijden voor zilver. Prijs stijgt naar hoogste peil in negen jaar: “Beleggers keken eerst naar goud en pas nu naar zilver”

Economie Goud en zilver blijven goed in de markt liggen. Woensdag werd in de loop van de handelsdag voor het goud al 1.860 dollar per ounce troy betaald, de hoogste prijs in negen jaar. Zilver werd verhandeld tegen iets meer dan 22,18 dollar per ounce troy, de hoogste waarde in zeven jaar.

Tot voor kort focusten de beleggers vooral op het goud, maar nu komt ook het zilver meer en meer in het vizier. “Het is zoals op de Olympische Spelen. Zilver komt na goud. Het is het tweede metaal. Punt uit. De beleggers keken eerst naar het goud en pas nu naar het zilver”, zegt Jan Van Cutsem van The House, dat handel drijft in beide edelmetalen.

Dat zilver nu aan belang lijkt te winnen, is volgens Van Cutsem onder meer toe te schrijven aan het nodige investeringsbedrag. Wie een goudstaaf van 1 kg wil kopen, moet al meer dan 52.000 euro neertellen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Een kilogram zilver kost zowat 635 euro. Dat is veel behapbaarder.

Inhaalbeweging

Van Cutsem: “Bovendien houden de beleggers er rekening mee dat de prijs van het zilver de voorbije jaren veel sterker was teruggevallen dan die van het goud. Dat zorgt ervoor dat dit metaal nu een inhaalbeweging aan het maken is.”

Die inhaalbewegign viel ook investment strategist Olivier Fumiere bij Belfius op. Historisch gezien is de prijs van goud gemiddeld 65 keer die van zilver. Dat was in maart gestegen tot 120. Nu is dat al wat afgezwakt, maar nog altijd meer dan 80.”

Volgens Fumiere speelden onder meer de centrale banken hierin een belangrijke rol. Zij kochten de voorbije jaren wereldwijd veel goud bij, wat de koers van dat metaal sterker ondersteunde dan die van zilver. Bovendien werd goud meer gezien als een veilige haven. En het is makkelijker te stockeren. Het weegt meer dan zilver en neemt dus minder volume in.”

Voorts speelde voor goud - maar ook voor zilver - dat een belegging in edelmetalen geen rente opbrengt. Jarenlang was dat een handicap, maar door de lage en zelfs negatieve rentevoeten op spaargeld is die nu weggevallen.

Industriële aanjager

Er is voor zilver ook nog een andere aandrijver, meent Fumiere. Zilver wordt ook meer dan goud gebruikt in de industrie. Denk maar aan zonnepanelen en elektronica. De beleggers gaan ervan uit dat die industriële vraag fors oppikt na het coronatijdperk, zodat ze hierop nu al anticiperen.

Van Cutsem ziet ook een impact van de bevoorradingsonzekerheid. De nationale muntinstanties kunnen de toegenomen vraag naar zilveren munten momenteel maar moeilijk volgen. Dat drijft de premie op, het bedrag dat kopers moeten betalen bovenop de intrinsieke metaalwaarde van hun zilveren munten. In vergelijking met de periode voor de coronacrisis zijn die premies bijna verdubbeld. “Er is wel voorraad aan munten, maar die is niet altijd meteen op de juiste plaats aanwezig”, aldus nog Van Cutsem.

Btw

Belgische kopers moeten ten slotte ook rekening houden met btw. Op de aankoop van fysiek goud moet geen btw worden betaald omdat het wordt gezien als een financieel product. Bij zilver is dat niet het geval. Dat wordt als een grondstof beschouwd, waarop 21% btw van toepassing is. “Daarom worden ook geen zilverstaven verhandeld als belegging”, aldus Van Cutsem. “Bij zilveren munten is de regeling anders. Daar wordt btw berekend op de marge die de handelaar neemt, maar die zit in de prijs verwerkt.”