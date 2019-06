Goud op hoogste peil in meer dan twee jaar: “Het kan ook snel weer keren” Willy Cardon

15 juni 2019

05u31 0 Economie Een oude beurswijsheid leek gisteren even terug van jaren weggeweest: Is er onrust in de wereld, koop goud. Gisteren bereikte de goudprijs in euro zijn hoogste peil in meer dan twee jaar. Een kilo goud kostte (omgerekend) 38.716 euro. Maar moeten we nu met z’n allen, zoals vroeger, in het goudbad? “Het kan ook snel weer keren”, relativeert Tom Simonts, financieel econoom bij KBC.

Het werd een (grote) groep beleggers de voorbije dagen allemaal een beetje te veel: er was al het besef dat de wereldeconomie over the top is, er waren al de zorgen om een no-dealbrexit, Trump voert al weken de handelsoorlog met China op en daar kwam dan deze week ook nog eens de vermoedelijke aanval bij op twee olietankers in de Straat van Hormuz. En dan kijkt een deel van de beleggers instinctief naar de nooduitgang met een gouden randje.

Maar Tom Simonts van KBC wil niets meer zoeken dan strikt nodig achter die vlucht in het goud. “Het is inderdaad zo dat goud vroeger het eerste was dat beleggers opzochten, als het fout leek te gaan. Maar de mensen hadden veel minder info en er waren gewoon geen andere alternatieven dan goud als veilige haven.”

Veilige, dure haven

“Maar die veilige haven is ook een dure haven. Je betaalt er veel liggeld. Goud levert geen dividenden op en je bent overgeleverd aan de markt. Bedrijven hebben nog een bepaalde waarde, die generen winst en cashstromen, goud doet dat niet. Er zijn ook veel meer, zogenaamd veilige havens dan vroeger: je kan gewoon cash bijhouden, want de kansen dat het monetair systeem instort, is wel heel klein. Je hebt staatsobligaties, er zijn veilige munten, zoals de Noorse kroon, Zwitserse frank en Japanse yen, je hebt trackers, dividendaandelen... Er is de voorbije jaren heus wel wat gebeurd in de wereld zonder dat de goudprijs door zijn dak ging. Dat wijst er toch op dat het veel minder dan vroeger die rol van veilige haven speelt. Maar er zijn altijd beleggers die, uit een soort archaïsche reflex, daarheen vluchten. Er is blijkbaar niet veel voor nodig om hen naar het goud te drijven, maar anderzijds is er ook niet veel voor nodig om daar weer uit weg te vluchten. Als Trump zijn oorlogsretoriek laat varen, als die aanval op die tankers een geïsoleerde geval blijkt te zijn... En daar zit je dan als belegger, met een klomp goud aan je been, zonder dividend, in een dalende markt, te wachten tot je zonder verlies kan verkopen. Dan ben je al snel 10 jaar rendement kwijt. Goud hoort nog altijd thuis in een portefeuille, maar misschien toch eerder on the side.”