Google vraagt Europees personeel thuis te werken Redactie

12 maart 2020

14u06

Bron: ANP 0 Economie Techbedrijf Google vraagt na zijn Noord-Amerikaanse personeel nu ook al zijn werknemers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika om thuis te gaan werken. Daarmee wil het bedrijf de verspreiding van het nieuwe coronavirus beperken. De maatregel geldt zo lang als nodig.

In België heeft Google in onder meer een vestiging in Saint-Ghislain, nabij Bergen in Henegouwen. Daar werken minstens 350 mensen. Net als in de Verenigde Staten, zou Google werknemers van ondersteunende afdelingen, zoals schoonmakers en beveiligers, gewoon betalen zelfs als er geen werk voor hen is.